Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Израиль
:
Молдавия
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Италия
:
Норвегия
Все коэффициенты
П1
1.42
X
4.90
П2
8.75
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Азербайджан
1
:
Франция
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Украина
2
:
Исландия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Албания
0
:
Англия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Сербия
2
:
Латвия
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
4
:
Чайка
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Венгрия
2
:
Ирландия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Португалия
9
:
Армения
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
3
:
КАМАЗ
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
1
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
Факел
1
П1
X
П2

Кейн о ЧМ: «У Англии один из лучших составов, что у нас был. Мы будем одними из фаворитов»

Нападающий сборной Англии Харри Кейн высказался о победе над Албанией в матче квалификации ЧМ-2026 (2:0), в котором он сделал дубль. Команда Томаса Тухеля обеспечила прямой выход на чемпионат мира, заняв первое место в своей отборочной группе.



«Это была действительно тяжелая игра, одна из самых сложных в группе. Нам нужно было сохранять терпение и постепенно оказывать на них давление, что мы и сделали, и в итоге выиграли 2:0 и снова сохранили ворота “сухими”.

О результативности на стандартах.

«В первом тайме мы подавали навесы, закручивая от ворот, а когда вышел Сака, мы знаем, насколько он хорош в подачах на ближнюю штангу — поэтому пошли на ближнюю. Нам немного повезло с тем, как срезался мяч, но к счастью я оказался там где нужно».

Об игроках, выходящих со скамейки.

«Если хочешь пройти далеко в любом турнире, тебе нужна вся команда. Нужны игроки, которые не начинают матч, но выходят со скамейки и приносят пользу — в этом и есть смысл футбола. Важны не только те 11, кто на поле с первых минут, но и ребята, которые выходят, меняют игру».

О качестве состава.

«Один из лучших, что у нас когда-либо был. Мы будем одними из фаворитов ЧМ, и мы должны это принять — так было на последних нескольких турнирах, и это часть процесса. Мы строим команду, провели отличный год вместе с новым тренером — и теперь дело за 2026-м годом», — сказал Кейн в интервью ITV.