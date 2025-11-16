Кейн о ЧМ: «У Англии один из лучших составов, что у нас был. Мы будем одними из фаворитов»

«Один из лучших, что у нас когда-либо был. Мы будем одними из фаворитов ЧМ, и мы должны это принять — так было на последних нескольких турнирах, и это часть процесса. Мы строим команду, провели отличный год вместе с новым тренером — и теперь дело за 2026-м годом», — сказал Кейн в интервью ITV.