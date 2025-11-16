Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Израиль
:
Молдавия
Все коэффициенты
П1
1.00
X
16.50
П2
100.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Италия
:
Норвегия
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.30
П2
12.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Азербайджан
1
:
Франция
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Украина
2
:
Исландия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Албания
0
:
Англия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Сербия
2
:
Латвия
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
4
:
Чайка
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Венгрия
2
:
Ирландия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Португалия
9
:
Армения
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
3
:
КАМАЗ
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
1
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
Факел
1
П1
X
П2

Луис Суарес: «Всю карьеру я боролся с критикой, в “Аяксе” меня называли толстым, в “Ливерпуле” — недисциплинированным. Думаю, я могу быть примером бунтарства и стойкости»

Нападающий «Интер Майами» Луис Суарес заявил, что боролся с критикой на протяжении всей карьеры.

Источник: Спортс"

— Ваша карьера не была спокойной, но была успешной. Как вы думаете, что больше всего характеризует вас? Что привело вас туда, где вы находитесь сейчас?

— Бунтарство. Часто я думаю, что могу служить примером бунтарства, стойкости, упорной борьбы. С другой стороны, во многом я не являюсь примером. И я знаю это, понимаю и принимаю. Я всегда боролся с критикой, я дебютировал за «Насьональ» в 18 лет, и меня критиковали за упущенные моменты. Тогда я попытался перевернуть страницу критики. Конгда я уехал в Нидерланды, меня называли толстым, в «Аяксе» говорили то же самое. В «Ливерпуле» меня упрекали в недисциплинированности. Затем в «Барселоне», когда у меня были трудные периоды. На всех этапах своей карьеры я всегда боролся с одним и тем же.

— Возможно, это послужило двигателем…

— Может, я бы даже чувствовал себя комфортно, но это не то, чего бы мне хотелось. В конечном итоге критика закалила меня, им никогда не удавалось меня унизить, я не показывал, что мне плохо от того, что меня критикуют. Критика сильнее всего привлекает внимание, и они хотят видеть вас с опущенной головой. Я всегда старался показывать силу в этом отношении, — сказал Суарес.