Луис Суарес: «Всю карьеру я боролся с критикой, в “Аяксе” меня называли толстым, в “Ливерпуле” — недисциплинированным. Думаю, я могу быть примером бунтарства и стойкости»

— Бунтарство. Часто я думаю, что могу служить примером бунтарства, стойкости, упорной борьбы. С другой стороны, во многом я не являюсь примером. И я знаю это, понимаю и принимаю. Я всегда боролся с критикой, я дебютировал за «Насьональ» в 18 лет, и меня критиковали за упущенные моменты. Тогда я попытался перевернуть страницу критики. Конгда я уехал в Нидерланды, меня называли толстым, в «Аяксе» говорили то же самое. В «Ливерпуле» меня упрекали в недисциплинированности. Затем в «Барселоне», когда у меня были трудные периоды. На всех этапах своей карьеры я всегда боролся с одним и тем же.