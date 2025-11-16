Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Израиль
:
Молдавия
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Италия
:
Норвегия
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.15
П2
14.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Азербайджан
1
:
Франция
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Украина
2
:
Исландия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Албания
0
:
Англия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Сербия
2
:
Латвия
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
4
:
Чайка
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Венгрия
2
:
Ирландия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Португалия
9
:
Армения
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
3
:
КАМАЗ
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
1
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
Факел
1
П1
X
П2

Тухель о недовольстве Беллингема заменой в игре с Албанией: «Да, ему это не понравилось, а кому понравится? Но таково решение, и мы не меняем его, если кто-то машет руками»

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель высказался о недовольстве Джуда Беллингема заменой в игре отбора на ЧМ с Албанией (2:0).

Источник: Спортс"

"Да, ему это не понравилось, ну, а кому понравится? Но таков порядок. Моргану [Роджерсу] тоже не понравилось, что его не включили в старт, и он этого не заслуживал, но таково было решение.

У Джуда также была желтая карточка, и я принял решение еще до второго гола, и оно осталось в силе".

О поведении Джуда Беллингема перед заменой.

"Я не видел ничего. Надо пересмотреть эпизод. Я видел, что он был недоволен, но сейчас не хочу раздувать эту тему. Такие игроки, как Джуд, который настолько хотят соревноваться, им не нравится, когда их меняют.

Мои слова остаются в силе: для нас важны соблюдение стандартов, уровень и приверженность друг другу, а также уважение друг к другу. Мы не изменим свое решение только потому, что кто-то машет руками", — сказал Тухель.