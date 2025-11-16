Тухель о недовольстве Беллингема заменой в игре с Албанией: «Да, ему это не понравилось, а кому понравится? Но таково решение, и мы не меняем его, если кто-то машет руками»

"Да, ему это не понравилось, ну, а кому понравится? Но таков порядок. Моргану [Роджерсу] тоже не понравилось, что его не включили в старт, и он этого не заслуживал, но таково было решение.
У Джуда также была желтая карточка, и я принял решение еще до второго гола, и оно осталось в силе".
О поведении Джуда Беллингема перед заменой.
"Я не видел ничего. Надо пересмотреть эпизод. Я видел, что он был недоволен, но сейчас не хочу раздувать эту тему. Такие игроки, как Джуд, который настолько хотят соревноваться, им не нравится, когда их меняют.
Мои слова остаются в силе: для нас важны соблюдение стандартов, уровень и приверженность друг другу, а также уважение друг к другу. Мы не изменим свое решение только потому, что кто-то машет руками", — сказал Тухель.