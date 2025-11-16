Педро об Испании на ЧМ-2014: «Мы думали о защите титула, никто не ожидал, что мы вылетим в группе после стольких побед. Это был конец эпохи»

На том турнире испанцы не смогли выйти из группы с Нидерландами, Чили и Австралией, заняв третье место.
"Это был удар для всех. Внутри команды никто не ожидал, что мы вылетим так рано после стольких побед в предыдущие годы. В раздевалке были ожидания, что мы защитим титул чемпионов мира или, по крайней мере, пройдем далеко.
На групповом этапе у нас возникли трудности против Нидерландов, Чили провели фантастический матч против нас, а когда мы встречались с Австралией, мы уже были вне борьбы. Это был конец эпохи«, — сказал форвард “Лацио”.
