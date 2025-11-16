Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Азербайджан
1
:
Франция
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Украина
2
:
Исландия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Албания
0
:
Англия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Сербия
2
:
Латвия
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
4
:
Чайка
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Венгрия
2
:
Ирландия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Португалия
9
:
Армения
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
3
:
КАМАЗ
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
1
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
Факел
1
П1
X
П2

Педро об Испании на ЧМ-2014: «Мы думали о защите титула, никто не ожидал, что мы вылетим в группе после стольких побед. Это был конец эпохи»

Экс-форвард сборной Испании Педро рассказал об ожиданиях команды перед ЧМ-2014, на который «красная фурия» отправилась в статусе действующего чемпиона мира и Европы.

Источник: Спортс"

На том турнире испанцы не смогли выйти из группы с Нидерландами, Чили и Австралией, заняв третье место.

"Это был удар для всех. Внутри команды никто не ожидал, что мы вылетим так рано после стольких побед в предыдущие годы. В раздевалке были ожидания, что мы защитим титул чемпионов мира или, по крайней мере, пройдем далеко.

На групповом этапе у нас возникли трудности против Нидерландов, Чили провели фантастический матч против нас, а когда мы встречались с Австралией, мы уже были вне борьбы. Это был конец эпохи«, — сказал форвард “Лацио”.

