Адвокат Мбаппе заявила в суде, что «ПСЖ» «использует методы из фильмов Скорсезе» и «считает себя превыше всех». Клуб обвиняют в невыполнении обещаний перед форвардом

«В тот момент он хотел уйти из “ПСЖ”. Переговоры были бесконечными, в конце концов, он позволил себя убедить. Потребовалось всего несколько недель, чтобы понять, что обещания не будут выполнены. Именно в этом контексте и развернулся первый сезон продления контракта, завершившийся финалом чемпионата мира между Месси и Мбаппе.