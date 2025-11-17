Ричмонд
«ПСЖ» о суде с Мбаппе: «Он продолжал атаковать клуб при любой возможности. Мы больше года делали все для мирного урегулирования — продолжим отстаивать свои права»

«ПСЖ» опубликовал заявление на фоне судебного разбирательства с Килианом Мбаппе.

Источник: Спортс"

Напомним, помимо финансовых требований, экс-форвард парижан подал в адрес клуба жалобу на психологическое давление, а также обвинил «ПСЖ» в принуждении к подписанию нового контракта в 2023 году — тогда его временно отстранили от работы с основным составом.

На сегодняшнем заседании суда стало известно, что французский футболист требует от клуба 240 миллионов евро. Клуб, в свою очередь, запросил выплату ущерба в размере 180 млн евро.

"Клуб хотел бы подтвердить, что на протяжении более года делал все возможное для достижения дружественного решения, которое позволило бы всем сторонам двигаться вперед в соответствии с отношениями сотрудничества и доверия, которые должны существовать между клубом и игроком. Несколько организаций, участвующих в этом споре, способствовали мирному урегулированию, к которому клуб всегда добросовестно стремился.

Несмотря на эти неоднократные попытки, господин Мбаппе продолжал атаковать клуб при любой возможности, в том числе в рамках судебного разбирательства, начатого сегодня. Эта ситуация достойна сожаления как для самого игрока, так и для французского футбола в целом.

В суде клуб представил доказательства, свидетельствующие о том, что игрок действовал недобросовестно, скрывая свое решение не продлевать контракт в течение почти одиннадцати месяцев, с июля 2022 года по июнь 2023 года, тем самым лишая клуб возможности организовать трансфер.

«Пари Сен-Жермен» продолжает решительно отстаивать свои права. В конечном счете, это вопрос добросовестности, честности, соблюдения ценностей и уважения к парижскому клубу и его болельщикам«, — говорится в заявлении “Пари Сен-Жермен”.

Адвокат Мбаппе заявила в суде, что «ПСЖ» «использует методы из фильмов Скорсезе» и «считает себя превыше всех». Клуб обвиняют в невыполнении обещаний перед форвардом.