Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Северная Ирландия
1
:
Люксембург
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Германия
6
:
Словакия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Мальта
2
:
Польша
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Нидерланды
4
:
Литва
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Чехия
6
:
Гибралтар
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Черногория
2
:
Хорватия
3
П1
X
П2

Орлов о сборной: «Тренер, не стыдно за 0:2? Это же позор! Что это за отношение к футболу? По телевизору рассказывают про лучшие показатели по количеству побед. А с кем мы играли?»

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал поражение сборной России от команды Чили (0:2) в товарищеском матче.

Источник: Спортс"

"Матч сборной России — это честь футбольной страны. Играется гимн. Тренер, тебе не стыдно за поражение 0:2? Да и в предыдущем матче только ничья была. Да, там вратарь ошибся — ну так забейте больше!

После матча футболисты дают интервью: «Ну проиграли, бывает». Подождите, а у вас есть честь спортивная? На один матч пришло 45 тысяч зрителей, на другой — больше 30 тысяч. Болельщики приходят на стадион, чтобы увидеть, что вы умеете играть в футбол. Говорят: «Вот, в первом тайме у нас были моменты…» Значит, вы плохие мастера, если забить не можете.

На табло 0:2. Это же позор! Но я не слышал извинений ни от тренеров, ни от игроков. Что это за отношение к футболу? Совесть-то есть?

Меня удивила история с Глушенковым. Любой другой тренер сборной поставил бы его на матч в Санкт-Петербурге. Немало людей пришло на трибуны, чтобы посмотреть на Глушенкова в форме сборной. Это же один из лучших футболистов в стране.

Более того, очень хотелось посмотреть их вместе с Батраковым. А Карпин в Сочи Батракова с первых минут не выпустил. По каким соображениям? Почему двух лучших игроков не свести в одну команду? У него какие-то свои задумки.

Почему он экспериментирует над сборной? Дадут ли ему дальше работать, если еще пара таких поражений случится? Его тогда и из сборной же могут уволить. Институт сборных у нас сейчас какой-то неполноценный.

По телевизору нам рассказывают, что у России лучшие показатели по количеству побед. А с кем мы играли? Сербия? Так она плохо играет, все проигрывает. Недоумеваю по поводу всей этой ситуации", — сказал Геннадий Орлов.