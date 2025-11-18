Орлов о сборной: «Тренер, не стыдно за 0:2? Это же позор! Что это за отношение к футболу? По телевизору рассказывают про лучшие показатели по количеству побед. А с кем мы играли?»

После матча футболисты дают интервью: «Ну проиграли, бывает». Подождите, а у вас есть честь спортивная? На один матч пришло 45 тысяч зрителей, на другой — больше 30 тысяч. Болельщики приходят на стадион, чтобы увидеть, что вы умеете играть в футбол. Говорят: «Вот, в первом тайме у нас были моменты…» Значит, вы плохие мастера, если забить не можете.