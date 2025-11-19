Роналду, Бензема и Фирмино претендуют на приз лучшему игроку года на Ближнем Востоке от Globe Soccer Awards. Дуэ, Гюлер и Йылдыз номинированы на награду лучшему молодому игроку, «Барса», «Ливерпуль», &

На приз лучшему полузащитнику года номинированы Николо Барелла («Интер»), Джуд Беллингем, Федерико Вальверде (оба — «Реал»), Дезире Дуэ, Фабиан Руис, Витинья, Жоау Невеш (все — «ПСЖ»), Скотт Мактоминей («Наполи»), Мартин Эдегор, Деклан Райс (оба — «Арсенал»), Алексис Мак Аллистер, Флориан Виртц (оба — «Ливерпуль»), Майкл Олисе («Бавария»), Коул Палмер («Челси»), Фермин Лопес и Педри (оба — «Барселона»).
Номинанты на награду лучшему нападающему — Хулиан Альварес («Атлетико»), Усман Дембеле, Хвича Кварацхелия (оба — «ПСЖ»), Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе (оба — «Реал»), Харри Кейн («Бавария»), Серу Гирасси («Боруссия» Дортмунд), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Александер Исак, Мохамед Салах (оба — «Ливерпуль»), Букайо Сака, Виктор Дьокереш (оба — «Арсенал»), Рафинья, Роберт Левандовски и Ламин Ямаль (все — «Барселона»).
На награду лучшему молодому игроку года претендуют Пау Кубарси («Барселона»), Дезире Дуэ, Жоау Невеш, Уоррен Заир-Эмери (все — «ПСЖ»), Арда Гюлер, Дин Хейсен (оба — «Реал»), Майлз Льюис-Скелли (оба — «Арсенал»), Нико Пас («Комо»), Родриго Мора («Порту»), Кенан Йылдыз («Ювентус») и Элисс Бен-Сегир («Байер»).
Претенденты на приз лучшему игроку на Ближнем Востоке — Карим Бензема, Нголо Канте (оба — «Аль-Иттихад»), Салем Аль-Досари («Аль-Хилаль»), Роберто Фирмино («Аль-Садд»), Рияд Марез, Айвен Тоуни (оба — «Аль-Ахли») и Криштиану Роналду («Аль-Наср»).
На награду лучшей женской команде претендуют «Арсенал», «Барселона», «Лион», «Бавария», «Челси», «Ювентус» и «Орландо Прайд».
На приз лучшей футболистке номинированы Сэнди Балтимор, Люси Бронз, Ханна Хэмптон (все — «Челси»), Барбра Банда («Орландо Прайд»), Айтана Бонмати, Алексия Путельяс, Каролине Грэм Хансен, Патри Гихарро, Эва Пайор, Клаудия Пина (все — «Барселона»), Клара Бюль, Пернилле Хардер, Лена Обердорф (все — «Бавария»), Линда Кайседо, Кэролайн Уир (обе — «Реал»), Мариона Кальдентей, Фрида Маанум, Алессия Руссо, Лия Уильямссон (все — «Арсенал»), Темва Чавинга («Канзас-Сити Каррент»), Мелши Дюморней («Лион»), Эстер Гонсалес («Готэм»), Аманда Гутьеррес («Палмейрас»), Клои Келли («Манчестер Сити») и Клара Матео («Париж»).