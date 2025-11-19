Роналду, Бензема и Фирмино претендуют на приз лучшему игроку года на Ближнем Востоке от Globe Soccer Awards. Дуэ, Гюлер и Йылдыз номинированы на награду лучшему молодому игроку, «Барса», «Ливерпуль», &

На приз лучшему полузащитнику года номинированы Николо Барелла («Интер»), Джуд Беллингем, Федерико Вальверде (оба — «Реал»), Дезире Дуэ, Фабиан Руис, Витинья, Жоау Невеш (все — «ПСЖ»), Скотт Мактоминей («Наполи»), Мартин Эдегор, Деклан Райс (оба — «Арсенал»), Алексис Мак Аллистер, Флориан Виртц (оба — «Ливерпуль»), Майкл Олисе («Бавария»), Коул Палмер («Челси»), Фермин Лопес и Педри (оба — «Барселона»).