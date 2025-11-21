Пекерман, чтобы заиграть Месси, организовал товарищеский матч Аргентины: «Уже были документы, чтобы он играл за Испанию. Пришлось торопиться, я просил найти любого соперника»

Токалли говорил мне, что у него уже была собрана команда на южноамериканский чемпионат до 20 лет, который начинался через месяц: «И ты говоришь мне сейчас, что есть какой-то парень». Я сказал ему, что не хочу, чтобы он играл, если в этом нет необходимости, просто провел товарищеский матч, а дальше подпишем протокол и отправим его в ФИФА. И все, Испания — больше не сможет его вызвать. Я поговорил с президентом, рассказал ему, сказал, что у него (Месси) есть желание приехать, нужно было отправить ему вызов в Барселону.