Маврин о медийных игроках в сборной МФЛ: «Для чего нужен этот матч? Чтобы нас дрючила Первая лига? Тогда я пас. Если ехать, то выигрывать»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
13:30
Урал
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
1.76
X
3.65
П2
5.24
Футбол. Премьер-лига
14:00
Оренбург
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
3.66
X
3.33
П2
2.14
Футбол. Первая лига
15:00
Чайка
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
4.05
X
3.38
П2
1.99
Футбол. Англия
15:30
Бернли
:
Челси
Все коэффициенты
П1
6.75
X
4.70
П2
1.50
Футбол. Испания
16:00
Алавес
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.59
X
3.14
П2
3.08
Футбол. Премьер-лига
16:45
Спартак
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.65
П2
3.35
Футбол. Италия
17:00
Кальяри
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
2.91
X
3.00
П2
2.84
Футбол. Италия
17:00
Удинезе
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
3.46
X
3.37
П2
2.25
Футбол. Первая лига
17:00
Арсенал
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.16
П2
4.00
Футбол. Германия
17:30
Аугсбург
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
2.36
X
3.68
П2
2.99
Футбол. Германия
17:30
Бавария
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
1.20
X
8.25
П2
14.00
Футбол. Германия
17:30
Боруссия Д
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.21
П2
4.32
Футбол. Германия
17:30
Хайденхайм
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
3.23
X
3.74
П2
2.21
Футбол. Германия
17:30
Вольфсбург
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.75
П2
2.05
Футбол. Англия
18:00
Борнмут
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
1.69
X
4.13
П2
5.10
Футбол. Англия
18:00
Брайтон
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.79
П2
3.95
Футбол. Англия
18:00
Фулхэм
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.30
П2
3.86
Футбол. Англия
18:00
Ливерпуль
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.07
П2
6.60
Футбол. Англия
18:00
Вулверхэмптон
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
4.19
X
3.67
П2
1.93
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Леванте
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
1
:
Марсель
5
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
1
:
Хоффенхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
3
:
Сочи
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
2
:
Торпедо
0
П1
X
П2

Маврин о медийных игроках в сборной МФЛ: «Для чего нужен этот матч? Чтобы нас дрючила Первая лига? Тогда я пас. Если ехать, то выигрывать»

Хавбек «Амкала» Василий Маврин высказался о медийных игроках в расширенном составе сборной WINLINE Медиалиги.

Источник: Спортс"

— Старички недовольны, что в списках сборной мало медийных.

— Вопрос целей и задач сборной. Если сборная хочет победить, тогда нужны профики. Если хочет сделать шоу, не знаю, как она может договориться с футболистами ФНЛ. У них же нет таких трупов, с кем мы можем поиграть.

Есть матч. Цели и задачи никто не обозначил. Для меня загадка, для чего эта сборная собирается. Если нужна победа, то списки составов, которые показали, логичны.

— Чего бы тебе хотелось?

— Это не мои хотелки. Вопрос — что хочет лига? Репутацию, что нам опять дадут по ушам, как в первой игре? Или пошуметь, что мы обыграем ФНЛ? Кортава и Осипов должны обозначить: для чего нужен этот матч.

— Матч против сборной ФНЛ — добрая традиция.

— Добрая традиция, что нас дрючит Первая лига? Тогда я пас. Во втором таком матче я не готов участвовать. Если ехать, то выигрывать. Если тили-тили, трали-вали — тогда можно не играть в футбол, — сказал хавбек «Амкала».

Ранее капитан 2Drots Эдамс призвал пригласить в сборную Медиалиги медийных игроков.

Media Football Awards: выбери лучших в медиафутболе.