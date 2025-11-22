Ричмонд
Райс об Артете: «Судите его не сейчас, а в конце, когда он выиграет все. Он сделает это и войдет в историю как один из лучших. Сейчас только начало»

Деклан Райс считает, что главный тренер «Арсенала» Микель Артета завоюет множество трофеев в тренерской карьере.

Источник: Спортс"

"Не судите Артету сейчас, судите его в конце, когда он выиграет все, потому что он обязательно это сделает. Мне очень повезло играть под его руководством.

Я думаю, что он еще в начале своей тренерской карьеры, но к концу он войдет в историю как один из лучших. Это только начало.

Я считаю, что он просто невероятен в тактическом плане. Все, что он делает, все, что он знает о сопернике, как он вас расставляет… Я выхожу на футбольное поле, и мне не нужно беспокоиться ни о чем, только играть в футбол. Я понимаю тактику. Знаете, это как пульт управления в моей голове, он встроил его в меня, как и в любого другого игрока.

Каждый раз, выходя на поле, ты просто знаешь, что делаешь, и это благодаря ему. Так что да, я могу сказать о нем только хорошее«, — заявил полузащитник “Арсенала”.