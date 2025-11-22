Аршавин назвал лучшего футболиста сборной России в 2025 году

В 2025 году сборная России провела 10 товарищеских матчей, в которых одержала 6 побед и потерпела 1 поражение, еще 3 встречи завершились вничью. Головин провел за национальную команду три матча, в которых забил два мяча. Игра с катарцами в сентябре (4:1) стала для 29-летнего футболиста 50-й в составе сборной России.