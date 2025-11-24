Тебас о предложении объявить его персоной нон грата в «Реале»: «Больно это слышать. Я болею за клуб с 6 лет и выступаю за сильную лигу — без нее и сам “Мадрид” потеряет

Честно говоря, я почувствовал только одно: грусть. Я болею за «Реал Мадрид» с шести лет, когда вернулся в Испанию со своей семьей. Никто не заставлял меня болеть за «Реал», я не унаследовал членский билет своего отца или деда. Я сам решил поддерживать «Реал». И быть болельщиком мадридского «Реала» — это не то, что можно получить, если у тебя есть бумажка, право голоса на ассамблее или место в VIP-ложе. Фанаты «Реала» — это миллионы анонимных болельщиков, которые переживают и радуются вместе со своей командой, зачастую даже больше, чем те, у кого есть бумажки и кабинеты.