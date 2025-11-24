«Спартак» о смерти Симоняна: «Огромная потеря для всей красно-белой семьи. Выражаем искренние и глубокие соболезнования родным и близким»

Олимпийский чемпион и лучший бомбардир в истории московского клуба скончался на 100‑м году жизни.
«На 100-м году жизни скончался лучший бомбардир за всю историю “Спартака”.
Олимпийский чемпион, шестикратный чемпион СССР и пятикратный обладатель Кубка СССР как игрок и тренер. Награды Никиты Павловича можно перечислять бесконечно.
Выражаем искренние и глубокие соболезнования родным и близким. Это огромная потеря для всей красно-белой семьи«, — говорится в сообщении “Спартака”.
"Не стало Никиты Павловича Симоняна.
Наши соболезнования всем близким. Легенда мирового футбола, мы будем очень скучать", — заявили в РПЛ.
«Никита Павлович — Олимпийский чемпион 1956 года в Мельбурне в составе сборной СССР, четырехкратный чемпион и двукратный обладатель Кубка СССР, лучший бомбардир в истории московского “Спартака”. Как тренер трижды становился чемпионом СССР и четыре раза выигрывал Кубок страны, возглавлял сборную СССР. С 1992 года занимал пост первого вице-президента РФС.
За выдающиеся достижения в футболе удостоен орденов МОК и ФИФА, орденов «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, почетного звания «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации».
10 октября 2025 года Никите Павловичу «За особые заслуги перед государством, большой вклад в развитие и популяризацию отечественного футбола» было присвоено звание Героя Труда России.
Российский футбольный союз выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Никиты Симоняна, а также всей футбольной семье", — сообщили в РФС.