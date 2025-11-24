«Спартак» о смерти Симоняна: «Огромная потеря для всей красно-белой семьи. Выражаем искренние и глубокие соболезнования родным и близким»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Эльче
1
:
Реал
0
Все коэффициенты
П1
2.43
X
3.00
П2
3.75
Футбол. Италия
2-й тайм
Интер
0
:
Милан
1
Все коэффициенты
П1
10.00
X
3.35
П2
1.62
Футбол. Франция
2-й тайм
Лилль
1
:
Париж
1
Все коэффициенты
П1
2.80
X
1.87
П2
6.70
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
0
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
2
:
Лечче
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
1
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
4
:
Тоттенхэм Хотспур
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
0
:
Унион Б
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
3
:
Метц
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
1
:
Лорьян
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
0
:
Анже
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
1
:
Жирона
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
3
:
Динамо Мх
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
2
:
Вердер
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
1
:
Рома
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
1
:
Астон Вилла
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
Лион
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
1
:
СКА-Хабаровск
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
0
:
Сокол
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
0
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
0
:
Зенит
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
1
:
Парма
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
0
:
Факел
4
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
2
:
Ростов
0
П1
X
П2

«Спартак» о смерти Симоняна: «Огромная потеря для всей красно-белой семьи. Выражаем искренние и глубокие соболезнования родным и близким»

«Спартак», РФС и РПЛ выразили соболезнования в связи со смертью Никиты Симоняна.

Олимпийский чемпион и лучший бомбардир в истории московского клуба скончался на 100‑м году жизни.

«На 100-м году жизни скончался лучший бомбардир за всю историю “Спартака”.

Олимпийский чемпион, шестикратный чемпион СССР и пятикратный обладатель Кубка СССР как игрок и тренер. Награды Никиты Павловича можно перечислять бесконечно.

Выражаем искренние и глубокие соболезнования родным и близким. Это огромная потеря для всей красно-белой семьи«, — говорится в сообщении “Спартака”.

"Не стало Никиты Павловича Симоняна.

Наши соболезнования всем близким. Легенда мирового футбола, мы будем очень скучать", — заявили в РПЛ.

«Никита Павлович — Олимпийский чемпион 1956 года в Мельбурне в составе сборной СССР, четырехкратный чемпион и двукратный обладатель Кубка СССР, лучший бомбардир в истории московского “Спартака”. Как тренер трижды становился чемпионом СССР и четыре раза выигрывал Кубок страны, возглавлял сборную СССР. С 1992 года занимал пост первого вице-президента РФС.

За выдающиеся достижения в футболе удостоен орденов МОК и ФИФА, орденов «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, почетного звания «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации».

10 октября 2025 года Никите Павловичу «За особые заслуги перед государством, большой вклад в развитие и популяризацию отечественного футбола» было присвоено звание Героя Труда России.

Российский футбольный союз выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Никиты Симоняна, а также всей футбольной семье", — сообщили в РФС.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше