Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Эльче
2
:
Реал
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
0
:
Милан
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
4
:
Париж
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
0
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
2
:
Лечче
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
1
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
4
:
Тоттенхэм Хотспур
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
0
:
Унион Б
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
3
:
Метц
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
1
:
Лорьян
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
0
:
Анже
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
1
:
Жирона
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
3
:
Динамо Мх
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
2
:
Вердер
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
1
:
Рома
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
1
:
Астон Вилла
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
Лион
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
1
:
СКА-Хабаровск
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
0
:
Сокол
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
0
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
0
:
Зенит
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
1
:
Парма
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
0
:
Факел
4
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
2
:
Ростов
0
П1
X
П2

Эзе с хет-триком и 9.6 по Индексу ГОЛа — лучший игрок матча «Арсенал» — «Тоттенхэм». Симонс, Бентанкур и Спенс с оценкой 5.5 — худшие

Эберечи Эзе получил наивысшую оценку по Индексу ГОЛа в матче «Арсенал» — «Тоттенхэм» (4:1) в 12-м туре АПЛ. Хавбек «канониров» сделал хет-трик и заработал 9.6 балла.

Источник: Спортс"

Среди хозяев самая низкая оценка у вратаря Давида Райи и полузащитника Мартина Субименди — 6.1.

Лучшими игроками «Тоттенхэма» в этой встречи стали форвард Ришарлисон с голом и полузащитник Жоау Пальинья — 7.0, худшими — полузащитники Хави Симонс и Родриго Бентанкур и защитник Джед Спенс с оценкой 5.5.

Оценки «Арсенала»: Давид Райя (6.1), Риккардо Калафьори (7.5), Пьеро Инкапиэ (7.1), Вильям Салиба (6.9), Юрриен Тимбер (7.4), Деклан Райс (8.2), Мартин Субименди (6.1), Леандро Троссард (8.1), Эберечи Эзе (9.6), Букайо Сака (7.6), Микел Мерино (7.3), Нони Мадуэке (6.4).

Оценки «Тоттенхэма»: Гульельмо Викарио (6.1), Микки ван де Вен (5.9), Кристиан Ромеро (6.1), Кевин Данзо (6.6), Дестини Удоджи (6.8), Родриго Бентанкур (5.5), Жоау Пальинья (7.0), Джед Спенс (5.5), Вильзон Одобер (6.1), Мохаммед Кудус (6.0), Ришарлисон (7.0), Педро Порро (6.5), Хави Симонс (5.5), Пап Матар Сарр (6.1), Бреннан Джонсон (6.1), Рандаль Коло-Муани (5.8).

