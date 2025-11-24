Чалханоглу не забил «Милану» с пенальти, назначенного за наступ Павловича на ногу Тюраму. Меньян отразил удар хавбека «Интера»

Команды проводят матч в рамках 12-го тура Серии А. На 72-й минуте нападающий «нерадзурри» Маркус Тюрам упал в штрафной площади соперника после того, как защитник Страхиня Павлович наступил ему на ногу. Главный арбитр встречи Симоне Соцца назначил 11-метровый, посмотрев повтор эпизода на мониторе.