Чалханоглу не забил «Милану» с пенальти, назначенного за наступ Павловича на ногу Тюраму. Меньян отразил удар хавбека «Интера»

Команды проводят матч в рамках 12-го тура Серии А. На 72-й минуте нападающий «нерадзурри» Маркус Тюрам упал в штрафной площади соперника после того, как защитник Страхиня Павлович наступил ему на ногу. Главный арбитр встречи Симоне Соцца назначил 11-метровый, посмотрев повтор эпизода на мониторе.
Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу пробил низом в левый от себя угол, но вратарь «россонери» Майк Меньян отразил его удар.
Спортс" ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ».