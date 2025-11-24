Экс-судья Бурруль о контакте Винисиуса и Пеньи перед голом Беллингема: «Можно трактовать это как опасную игру, но судья расценил это как случайный контакт»

Команды сыграли вничью со счетом 2:2 в 13-м туре Ла Лиги. Джуд Беллингем установил окончательный счет на 87-й минуте. В ходе голевой атаки вингер мадридцев Винисиус задел ногой лицо Пеньи, пытаясь дотянуться до мяча. У Пеньи после попадания по лицу пошла кровь из носа. Главный арбитр Франсиско Эрнандес Маэсо и помощники на ВАР приняли решение засчитать взятие ворот.