Аллегри про 1:0 с «Интером»: «Важная победа, главной целью “Милана” было остаться в топ-4. Сначала мы играли скованно, потом раскрепостились и создали 4−5 моментов»

"Это была отличная победа, зрелищный матч. Первые 15 минут мы играли немного скованно, но потом раскрепостились и создали четыре-пять моментов, где могли принять более верные решения в последней трети — особенно когда нужно было своевременно запускать Пулишича и Салемакерса вперед.
Нам нужно было точнее действовать при подачах, а во втором тайме, когда мы забили, было понятно, что «Интер» пойдет вперед. У нас были хорошие шансы, когда Леау выходил один в один, мы грамотно оборонялись за счет превентивной опеки — это важно в матчах с «Интером», который смертельно опасен, когда выбирается из первого прессинга.
Считаю, что имеющееся количество очков мы заслужили, ведь могли легко сыграть вничью с «Наполи» и «Ромой», так что все уравновешивается. Эта игра подтвердила тенденцию всего нашего сезона: когда нужно было задавать темп, мы делали это не всегда, пропуская голы от «Кремонезе», «Пармы» и «Пизы».
В матчах высокого уровня ты более собран и дольше сохраняешь концентрацию. Мы должны понять, что, снижая интенсивность, становимся уязвимыми. С психологической точки зрения — это крайне важная победа. Удержаться в четверке сильнейших было нашей главной целью", — сказал Массимилиано Аллегри в эфире DAZN.