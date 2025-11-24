Ричмонд
Матч-центр
Футбол. Испания
завершен
Эльче
2
:
Реал
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
0
:
Милан
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
4
:
Париж
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
0
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
2
:
Лечче
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
1
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
4
:
Тоттенхэм Хотспур
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
0
:
Унион Б
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
3
:
Метц
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
1
:
Лорьян
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
0
:
Анже
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
1
:
Жирона
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
3
:
Динамо Мх
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
2
:
Вердер
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
1
:
Рома
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
1
:
Астон Вилла
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
Лион
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
1
:
СКА-Хабаровск
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
0
:
Сокол
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
0
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
0
:
Зенит
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
1
:
Парма
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
0
:
Факел
4
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
2
:
Ростов
0
П1
X
П2

Аллегри про 1:0 с «Интером»: «Важная победа, главной целью “Милана” было остаться в топ-4. Сначала мы играли скованно, потом раскрепостились и создали 4−5 моментов»

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри высказался о победе над «Интером» (1:0) в выездном матче 12-го тура Серии А.

Источник: Спортс"

"Это была отличная победа, зрелищный матч. Первые 15 минут мы играли немного скованно, но потом раскрепостились и создали четыре-пять моментов, где могли принять более верные решения в последней трети — особенно когда нужно было своевременно запускать Пулишича и Салемакерса вперед.

Нам нужно было точнее действовать при подачах, а во втором тайме, когда мы забили, было понятно, что «Интер» пойдет вперед. У нас были хорошие шансы, когда Леау выходил один в один, мы грамотно оборонялись за счет превентивной опеки — это важно в матчах с «Интером», который смертельно опасен, когда выбирается из первого прессинга.

Считаю, что имеющееся количество очков мы заслужили, ведь могли легко сыграть вничью с «Наполи» и «Ромой», так что все уравновешивается. Эта игра подтвердила тенденцию всего нашего сезона: когда нужно было задавать темп, мы делали это не всегда, пропуская голы от «Кремонезе», «Пармы» и «Пизы».

В матчах высокого уровня ты более собран и дольше сохраняешь концентрацию. Мы должны понять, что, снижая интенсивность, становимся уязвимыми. С психологической точки зрения — это крайне важная победа. Удержаться в четверке сильнейших было нашей главной целью", — сказал Массимилиано Аллегри в эфире DAZN.