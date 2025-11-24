Ричмонд
Бергоми о 4-м месте «Интера»: «В прошлом сезоне не смогли обыграть “Милан”, “Юве” и “Наполи”, но для титула не хватило всего 1 очка»

Бывший защитник «Интера» Джузеппе Бергоми высказался о поражении от «Милана» (0:1) в домашнем матче 12-го тура Серии А.

Источник: Спортс"

«Интер» должен проанализировать свою игру. Я ожидал, что «Интер» будет испытывать больше трудностей. Это заслуга «Милана», но при этом «Интер» не так уж и страдал на поле. Не думаю, что это поражение окажет на них серьезное психологическое влияние.

«Интер» не выигрывает в очных противостояниях. Да, в прошлом году они обыграли «Аталанту» и «Рому», но не смогли победить «Милан», «Ювентус» и «Наполи» — и все же уступили скудетто всего лишь на одно очко. Команда может оставаться на вершине, даже не выигрывая прямые столкновения", — сказал Джузеппе Бергоми.