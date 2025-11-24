Киву о 0:1 с «Миланом»: «Интер» позволил сопернику всего одну контратаку — и она оказалась фатальной. 4 поражения в 12 турах — слишком много"

Я знаю, что мы создаем и что мы допускаем — это риски, которые мы принимаем. Я не анализирую отдельных игроков публично, потому что никогда бы так не поступил. Когда я вижу, что мои игроки выкладываются на тренировках, я не могу здесь указывать на кого-то пальцем, и я не хочу искать алиби. Мы все вместе и все ответственны — и за хорошее, и за плохое.