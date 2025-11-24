Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Эльче
2
:
Реал
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
0
:
Милан
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
4
:
Париж
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
0
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
2
:
Лечче
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
1
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
4
:
Тоттенхэм Хотспур
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
0
:
Унион Б
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
3
:
Метц
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
1
:
Лорьян
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
0
:
Анже
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
1
:
Жирона
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
3
:
Динамо Мх
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
2
:
Вердер
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
1
:
Рома
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
1
:
Астон Вилла
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
Лион
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
1
:
СКА-Хабаровск
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
0
:
Сокол
0
П1
X
П2

Биджиев про 0:3 с «Динамо»: «У “Махачкалы” были ошибки, которые нельзя было допускать. Когда остались вдесятером, уже было тяжело»

Хасанби Биджиев оценил поражение махачкалинского «Динамо» от московского (0:3) в РПЛ. С 70‑й минуты дагестанцы играли в меньшинстве из-за удаления Имадеддина Аззи.

Источник: Спортс"

— Считаю, что матч прошел не так, как мы планировали. Были допущены ошибки, которые мы не должны были допускать. «Динамо» в первом тайме создало лишь один момент, который закончился голом. Во втором снова была ошибка, которая привела ко второму пропущенному голу. Красная карточка — ненужная. Когда мы остались вдесятером, уже было тяжело.

— Почему ничего не получилось в атаке?

— Получилось так, что мы не играли удачно в обороне, следовательно, у москвичей было больше владения мячом. Когда нет владения, сделать что‑то сложно. Несколько игроков у нас выпали, после замен у нас что‑то стало появляться в атаке, — сказал тренер махачкалинского «Динамо».