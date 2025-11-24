Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
19:00
Ротор
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
2.38
X
2.88
П2
3.65
Футбол. Испания
завершен
Эльче
2
:
Реал
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
0
:
Милан
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
4
:
Париж
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
0
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
2
:
Лечче
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
1
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
4
:
Тоттенхэм Хотспур
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
0
:
Унион Б
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
3
:
Метц
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
1
:
Лорьян
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
0
:
Анже
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
1
:
Жирона
1
П1
X
П2

Титов о смерти Симоняна: «Всем казалось, что он вечный. Нашему поколению даже не снилось то, что пережил Никита Павлович»

Егор Титов отреагировал на новость о смерти Никиты Симоняна.

Источник: Sports

Олимпийский чемпион и лучший бомбардир в истории «Спартака» скончался на 100‑м году жизни.

"Ушел великий человек, легенда. Знал Никиту Павловича лично, общались много раз. Совсем недавно виделись с ним, обнимались. Для всех казалось, что Симонян вечный. В октябре все мы праздновали его 99‑й день рождения, это достойный возраст.

Никита Павлович многое знал, многое помнил, у него была очень четкая речь и ясные мысли. И когда его слушаешь, понимаешь, кто рядом с тобой находится. Нашему поколению даже не снилось то, что пережил Никита Павлович. Он был последним олимпийским чемпионом 1956 года.

Сложно подобрать слова в такой момент. Были планы отметить 100‑летие Никиты Павловича, сыграть матч ветеранов в его честь. К сожалению, такая игра теперь возможна только в память о легендарном спартаковце и человеке.

На таких людей, как Николай Петрович Старостин, Никита Павлович Симонян, Георгий Александрович Ярцев, я равнялся. Мне посчастливилось их застать, общаться с ними. Я был рядом с тем «Спартаком», который в 80−90‑е годы играл в тот футбол, который прививал команде в том числе и Никита Павлович. Царствие небесное Никите Симоняну«, — сказал бывший полузащитник “Спартака”.