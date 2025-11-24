Экс-судья Фернандес о возможном фоле Беллингема перед голом Хейсена «Эльче»: «Рука находилась в естественном положении»

«Игра рукой не наказуема, так как она находилась в естественном положении. Поскольку забил не сам англичанин, а другой игрок, то фол не фиксируется. Гол засчитан верно», — написал бывший судья.
Бывший судья Павел Фернандес оценил эпизод с возможной игрой рукой хавбека «Реала» Джуда Беллингема во время скидки на Дина Хейсена, который забил гол на 78-й минуте матча Ла Лиги с «Эльче» (2:2).