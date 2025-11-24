Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
19:00
Ротор
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
2.38
X
2.88
П2
3.65
Футбол. Испания
завершен
Эльче
2
:
Реал
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
0
:
Милан
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
4
:
Париж
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
0
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
2
:
Лечче
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
1
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
4
:
Тоттенхэм Хотспур
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
0
:
Унион Б
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
3
:
Метц
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
1
:
Лорьян
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
0
:
Анже
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
1
:
Жирона
1
П1
X
П2

Экс-судья Фернандес о возможном фоле Беллингема перед голом Хейсена «Эльче»: «Рука находилась в естественном положении»

Бывший судья Павел Фернандес оценил эпизод с возможной игрой рукой хавбека «Реала» Джуда Беллингема во время скидки на Дина Хейсена, который забил гол на 78-й минуте матча Ла Лиги с «Эльче» (2:2).

Источник: Спортс"

«Игра рукой не наказуема, так как она находилась в естественном положении. Поскольку забил не сам англичанин, а другой игрок, то фол не фиксируется. Гол засчитан верно», — написал бывший судья.