Бителло ближе стиль Карпина: «Валерий очень хороший тренер. Гусев просил играть ниже, помогать Фомину»

Хавбек «Динамо» Бителло признался, что ему больше нравится стиль экс-тренера команды Валерия Карпина.

Источник: Спортс"

В воскресенье бело-голубые разгромили «Динамо» Махачкала (3:0) в РПЛ в дебютном матче и.о. тренера Ролана Гусева.

— Вам комфортно на новой позиции на поле при новом тренере?

— Ролан хороший тренер, много помог нам, когда ушел Личка. Сегодня он просил меня играть ниже, помогать Фомину.

— Тяжело давались тренировки при Карпине?

— Вне зависимости от тренера игрок должен давать 100%. Карпин отличается от Гусева, но все зависит от футболистов. У каждого тренера свой менталитет.

— Чей стиль ближе — Карпина или Гусева?

— Ближе к Карпину. Он очень хороший тренер. У нас был не очень хороший результат ранее, надо забывать об этом, нужно набирать очки и исправить место в таблице, — сказал Бителло.

