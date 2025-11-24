Ричмонд
Матч-центр
Футбол. Первая лига
19:00
Ротор
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
2.32
X
2.95
П2
3.65
Футбол. Италия
20:30
Торино
:
Комо
Все коэффициенты
П1
3.51
X
3.24
П2
2.29
Футбол. Испания
завершен
Эльче
2
:
Реал
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
0
:
Милан
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
4
:
Париж
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
0
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
2
:
Лечче
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
1
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
4
:
Тоттенхэм Хотспур
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
0
:
Унион Б
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
3
:
Метц
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
1
:
Лорьян
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
0
:
Анже
1
П1
X
П2

Вингер ЦСКА Кармо: «Детство было сложным, прошел через мучения. Никогда не имел лучших бутс»

Вингер ЦСКА Энрике Кармо рассказал о сложном детстве в Бразилии.

— Какого достатка была ваша семья?

— Самое главное, что у нас всегда была еда. Слава богу, родители работали, чтобы она всегда лежала на столе. У меня была сложная жизнь в плане достатка. Никогда не имел лучших бутс.

Я много страдал, когда нужно было куда-то поехать. Никогда не мог позволить, чтобы у меня были какие-то игрушки или подарки. Самые базовые вещи родители мне давали.

Детство у меня было сложным, я прошел через мучения. Сейчас, слава богу, наш достаток улучшился, и я хочу обеспечить лучшую жизнь своим родителям и родственникам.

— Для вас футбол был единственным способом выбраться из бедности? Чем бы вы могли заниматься в Бразилии помимо футбола?

— Футбол всегда был моей мечтой, помимо него не было ничего в моей голове. Я всегда думал о нем, и моей единственной мечтой было пойти по этой дороге. Даже не знаю, кем бы стал, если бы не футболистом, — сказал Кармо.