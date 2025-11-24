Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
19:00
Ротор
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
2.32
X
2.95
П2
3.65
Футбол. Италия
20:30
Торино
:
Комо
Все коэффициенты
П1
3.51
X
3.24
П2
2.29
Футбол. Италия
22:45
Сассуоло
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.28
П2
4.08
Футбол. Испания
завершен
Эльче
2
:
Реал
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
0
:
Милан
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
4
:
Париж
2
П1
X
П2

Глава РПЛ Алаев о разбане России: «Аншлаги вернулись, настало время Лиги чемпионов»

Президент Мир РПЛ Александр Алаев верит в скорое возвращение российских команд на международные турниры.

Источник: Sports

В субботу матч «Спартак» — ЦСКА (1:0) в Премьер-лиге посетили 40 178 зрителей.

— В связи с последними новостями нет ли надежд, что наше возвращение может случиться раньше, чем мы ожидаем?

— Чтобы давать прогнозы, нужна фактура. Могу сказать, что это [отстранение] крайне несправедливое решение. Я надеюсь, что это случится как можно быстрее.

Знаете, как я говорил, когда еще в марте 2023 года на этом же стадионе [ «Лукойл Арена»] с топовой командой было 4 тысячи болельщиков. У меня тогда были смешанные чувства, и руки опускались.

Тогда я себе сказал, что должен дождаться того момента, когда будет аншлаг в матче топовых команд, и они будут бороться за Лигу чемпионов. Аншлаги вернулись, настало время Лиги чемпионов, — сказал Алаев.