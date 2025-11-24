Дюков: Симоняна уважали абсолютно все вне зависимости от клубных пристрастий

«Для всех нас Никита Павлович был мудрым наставником, и вчера наша спортивная семья осиротела. Его уход — это невосполнимая утрата не только для Российского футбольного союза, а для всей страны и всего мирового футбола. Мы посвятим ближайшие матчи Кубка России, РПЛ и ФНЛ его памяти. Скорбим вместе с близкими», — добавил Дюков.