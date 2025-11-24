Месси повторил рекорд Пушкаша по голевым пасам в истории — у них по 404 ассиста

38-летний аргентинец забил гол и сделал три ассиста за «Интер Майами» в матче ¼ финала Кубка МЛС против «Цинциннати» (4:0).
Как сообщает Marca со ссылкой на базу данных Opta, теперь на счету Месси 404 результативных передачи в 1135 матчах в составе «Барселоны», «ПСЖ», «Интера» и сборной Аргентины.
По этому показателю Лионель сравнялся с бывшим нападающим «Реала» и сборных Венгрии и Испании Пушкашем. Никто не сделал больше ассистов в истории футбола.
У Месси 1300 результативных действий за карьеру — 896 голов и 404 ассиста.