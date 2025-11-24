Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
19:00
Ротор
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
2.32
X
2.95
П2
3.60
Футбол. Италия
20:30
Торино
:
Комо
Все коэффициенты
П1
3.57
X
3.20
П2
2.28
Футбол. Италия
22:45
Сассуоло
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.27
П2
3.99
Футбол. Англия
23:00
Манчестер Юнайтед
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.90
П2
4.30
Футбол. Испания
23:00
Эспаньол
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.45
П2
3.89
Футбол. Испания
завершен
Эльче
2
:
Реал
2
П1
X
П2

Месси повторил рекорд Пушкаша по голевым пасам в истории — у них по 404 ассиста

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси повторил рекорд Ференца Пушкаша по количеству голевых передач за карьеру.

Источник: Спортс"

38-летний аргентинец забил гол и сделал три ассиста за «Интер Майами» в матче ¼ финала Кубка МЛС против «Цинциннати» (4:0).

Как сообщает Marca со ссылкой на базу данных Opta, теперь на счету Месси 404 результативных передачи в 1135 матчах в составе «Барселоны», «ПСЖ», «Интера» и сборной Аргентины.

По этому показателю Лионель сравнялся с бывшим нападающим «Реала» и сборных Венгрии и Испании Пушкашем. Никто не сделал больше ассистов в истории футбола.

У Месси 1300 результативных действий за карьеру — 896 голов и 404 ассиста.