ФИФА и Саудовский фонд развития договорились о выделении до 1 млрд долларов в виде льготных кредитов на строительство стадионов и спортивной инфрастуктуры в развивающихся странах

Приоритет будет отдан государствам, которые рассматривают спорт как инструмент национального развития. Выделенные в рамках программы средства позволят создавать современные многофункциональные арены, соответствующие стандартам ФИФА, а также объекты, которые будут использоваться для общественных, образовательных и социальных целей.