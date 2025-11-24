Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Сассуоло
0
:
Пиза
1
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.40
П2
4.10
Футбол. Англия
23:00
Манчестер Юнайтед
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
1.91
X
3.80
П2
4.33
Футбол. Испания
23:00
Эспаньол
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
1.82
X
3.79
П2
4.59
Футбол. Кубок России
25.11
Торпедо
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
6.30
X
4.03
П2
1.61
Футбол. Италия
завершен
Торино
1
:
Комо
5
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
0
:
Челябинск
2
П1
X
П2

«Одни факты Перес представил в неправильном свете, другие — просто ложь. Ла Лига не вносила поправок в закон о спорте, все было наоборот». Тебас о президенте «Реала»

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас обвинил во лжи президента «Реала» Флорентино Переса.

"Одни факты он [Перес] представил в ложном свете, а другие были абсолютной ложью. Больше всего меня беспокоит возможность передачи 5% акций другому владельцу, в которой он обвинил Ла Лигу… Это неправда. Я говорил это в прошлом году и повторю снова. Это неправда, есть свидетели.

На самом деле все было наоборот. Мы согласовали с правительством проект закона о спорте, который включал те права, которые Ла Лига уже выиграла в суде у «Реала». Он изменил его. И когда проект был одобрен Советом министров, мы договорились о поправках как с Народной партией, так и с ИСРП, чтобы поддержать то, что Лига выиграла в суде. Но в августе Перес снова провел встречу, на этот раз с [Альбертом] Фейхо (член Конгресса депутатов Испании — Спортс«“), и убедил Народную партию отозвать поправки.

Но и это еще не все. Тогда в Конгресс были внесены поправки, и текст остался в соответствии с соглашением. Министр Исета и министр культуры являются свидетелями. Мы не вносили никаких поправок, их внес именно он [Перес], и мы вернулись к первоначальной позиции защиты того, что было выиграно в суде, а это не предполагает никакой конфискации чего-либо. Он солгал. Он может использовать это как оправдание или что угодно. Я не собираюсь вмешиваться во внутренние дела «Реала», но лгать недопустимо, а Флорентино лгал", — сказал Тебас.

Тебас о предложении объявить его персоной нон грата в «Реале»: «Больно это слышать. Я болею за клуб с 6 лет и выступаю за сильную лигу — без нее и сам “Мадрид” потеряет вес».