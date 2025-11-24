«Одни факты Перес представил в неправильном свете, другие — просто ложь. Ла Лига не вносила поправок в закон о спорте, все было наоборот». Тебас о президенте «Реала»

"Одни факты он [Перес] представил в ложном свете, а другие были абсолютной ложью. Больше всего меня беспокоит возможность передачи 5% акций другому владельцу, в которой он обвинил Ла Лигу… Это неправда. Я говорил это в прошлом году и повторю снова. Это неправда, есть свидетели.
На самом деле все было наоборот. Мы согласовали с правительством проект закона о спорте, который включал те права, которые Ла Лига уже выиграла в суде у «Реала». Он изменил его. И когда проект был одобрен Советом министров, мы договорились о поправках как с Народной партией, так и с ИСРП, чтобы поддержать то, что Лига выиграла в суде. Но в августе Перес снова провел встречу, на этот раз с [Альбертом] Фейхо (член Конгресса депутатов Испании — Спортс«“), и убедил Народную партию отозвать поправки.
Но и это еще не все. Тогда в Конгресс были внесены поправки, и текст остался в соответствии с соглашением. Министр Исета и министр культуры являются свидетелями. Мы не вносили никаких поправок, их внес именно он [Перес], и мы вернулись к первоначальной позиции защиты того, что было выиграно в суде, а это не предполагает никакой конфискации чего-либо. Он солгал. Он может использовать это как оправдание или что угодно. Я не собираюсь вмешиваться во внутренние дела «Реала», но лгать недопустимо, а Флорентино лгал", — сказал Тебас.
Тебас о предложении объявить его персоной нон грата в «Реале»: «Больно это слышать. Я болею за клуб с 6 лет и выступаю за сильную лигу — без нее и сам “Мадрид” потеряет вес».