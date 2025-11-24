Ричмонд
Футбол. Италия
1-й тайм
Сассуоло
1
:
Пиза
1
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.35
П2
4.33
Футбол. Англия
23:00
Манчестер Юнайтед
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.79
П2
4.33
Футбол. Испания
23:00
Эспаньол
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
1.83
X
3.81
П2
4.55
Футбол. Кубок России
25.11
Торпедо
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
6.30
X
4.03
П2
1.61
Футбол. Италия
завершен
Торино
1
:
Комо
5
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
0
:
Челябинск
2
П1
X
П2

«Комо» опередил «Ювентус» и вышел на 6-е место в Серии А. Команда Фабрегаса разгромила «Торино» в гостях — 5:1

«Комо» благодаря победе над «Торино» опередил «Ювентус» в таблице.

Команда Сеска Фабрегаса разгромила соперников на их поле в 12-м туре Серии А — 5:1.

Набрав 21 очко, «Комо» расположился на 6-м месте. «Ювентус» опустился на 7-ю строчку — у него 20 баллов. «Бьянконери» сыграли вничью с «Фиорентиной» (1:1) 22 ноября.