«Комо» опередил «Ювентус» и вышел на 6-е место в Серии А. Команда Фабрегаса разгромила «Торино» в гостях — 5:1

Команда Сеска Фабрегаса разгромила соперников на их поле в 12-м туре Серии А — 5:1.
Набрав 21 очко, «Комо» расположился на 6-м месте. «Ювентус» опустился на 7-ю строчку — у него 20 баллов. «Бьянконери» сыграли вничью с «Фиорентиной» (1:1) 22 ноября.
«Комо» благодаря победе над «Торино» опередил «Ювентус» в таблице.
Команда Сеска Фабрегаса разгромила соперников на их поле в 12-м туре Серии А — 5:1.
Набрав 21 очко, «Комо» расположился на 6-м месте. «Ювентус» опустился на 7-ю строчку — у него 20 баллов. «Бьянконери» сыграли вничью с «Фиорентиной» (1:1) 22 ноября.