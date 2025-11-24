Экс-арбитр Федотов о жалобах Гайича на судейство в дерби: «Просто бред, не надо это слушать. Никто после матча не выйдет и не скажет: “Какой хороший судья, пусть всегда нас судит”

Во-первых, никакой руки там не было. Во-вторых, никто из футболистов после матчей не выйдет и не скажет: «Какой хороший судья, пусть всегда нас судит». Так что на эти эмоции ЦСКА после игры внимание обращать не стоит, если бы такой момент был в обратную сторону — гости даже внимание бы не обратили", — сказал Федотов.