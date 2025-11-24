Ричмонд
Экс-арбитр Федотов о жалобах Гайича на судейство в дерби: «Просто бред, не надо это слушать. Никто после матча не выйдет и не скажет: “Какой хороший судья, пусть всегда нас судит”

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов отреагировал на критику судейства в дерби со стороны Милана Гайича.

Источник: Спортс"

В 16-м туре Мир РПЛ ЦСКА уступил «Спартаку» со счетом 0:1. После матча Гайич раскритиковал судейство Сергея Карасева: «ЦСКА не дали играть. Молюсь, что эта бригада больше не будет нас судить».

"Что касается слов Гайича после матча, что там [в моменте с голом] якобы была рука — не надо это слушать, это просто бред.

Во-первых, никакой руки там не было. Во-вторых, никто из футболистов после матчей не выйдет и не скажет: «Какой хороший судья, пусть всегда нас судит». Так что на эти эмоции ЦСКА после игры внимание обращать не стоит, если бы такой момент был в обратную сторону — гости даже внимание бы не обратили", — сказал Федотов.