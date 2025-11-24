Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
перерыв
Манчестер Юнайтед
0
:
Эвертон
1
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.05
П2
3.40
Футбол. Испания
перерыв
Эспаньол
0
:
Севилья
0
Все коэффициенты
П1
2.45
X
2.65
П2
4.15
Футбол. Италия
2-й тайм
Сассуоло
1
:
Пиза
1
Все коэффициенты
П1
3.05
X
2.12
П2
4.95
Футбол. Кубок России
18:00
Торпедо
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
6.30
X
4.03
П2
1.61
Футбол. Италия
завершен
Торино
1
:
Комо
5
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
0
:
Челябинск
2
П1
X
П2

Хавбек сборной США Луна о Леброне-футболисте: «Он был бы зверем. Поставь его в атаку — он бы забивал и рулил игрой, это был бы полный отпад»

Полузащитник «Реал Солт Лейк» Диего Луна считает, что из Леброна Джеймса получился бы хороший футболист.

"Поставь Леброна в атаку — он забивал бы голы, рулил игрой, это был бы полный отпад.

В свои лучшие годы он был бы настоящим зверем, это уж точно", — сказал Луна.

Леброн вернулся и сразу вошел в историю: рекордный 23-й сезон в НБА!

Узнать больше по теме
Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.
Читать дальше