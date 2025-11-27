Винисиус и Алонсо обнялись и дали друг другу пять после победы «Реала» над «Олимпиакосом»

«Сливочные» обыграли «Олимпиакос» (4:3) в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Бразилец сделал 2 результативные передачи в матче.
После финального свистка вингер и главный тренер мадридцев дали друг другу пять и обнялись на поле.
Изображения: x.com/MadridXtra.
Алонсо про Винисиуса: «У нас очень хорошие отношения и есть взаимное доверие. Он ключевой игрок».
Винисиус из-за сложных отношений с Алонсо не хочет продлевать контракт с «Реалом». Вингер сказал об этом Пересу на встрече, когда извинялся за поведение в класико (The Athletic).