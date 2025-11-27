Мостовой вылетел за рекламный щит после борьбы с Роберто Фернандесом

Эпизод случился во 2-м тайме ответного матча ¼ финала Пути РПЛ FONBET Кубка России, завершившегося победой петербуржец со счетом 1:0 (2:3 по сумме двух встреч).
Изображения: кадры из трансляции «Матч ТВ».
Защитник «Динамо» Роберто Фернандес вытолкнул Андрея Мостового за боковую линию, после чего хавбек «Зенита» перелетел через рекламный щит.
