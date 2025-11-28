Футболистка избежала наказания за допинг из-за покрытия стадиона

Проведенное ADNO расследование случившегося показало, что запрещенное вещество, диметилбутиламин (DMBA), попало в организм девушки случайно через резиновую крошку (гранулят из шин), используемую в качестве синтетического покрытия на футбольном поле. Отмечается, что спортсменка сдала положительный тест на допинг после матча 22 апреля.