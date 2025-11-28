Ричмонд
Футболистка избежала наказания за допинг из-за покрытия стадиона

Норвежская футболистка из клуба «Волеренга» была оправдана Антидопинговым агентством Норвегии (ADNO) после сдачи положительного теста на допинг. Об этом сообщает New York Times.

Источник: Getty Images

Проведенное ADNO расследование случившегося показало, что запрещенное вещество, диметилбутиламин (DMBA), попало в организм девушки случайно через резиновую крошку (гранулят из шин), используемую в качестве синтетического покрытия на футбольном поле. Отмечается, что спортсменка сдала положительный тест на допинг после матча 22 апреля.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не стало подавать апелляцию на результаты расследования. В результате спортсменка, имя которой не называется, смогла избежать наказания.

Ранее стал известен результат допинг-пробы украинского футболиста «Челси» Михаила Мудрика. Она оказалась положительной.