Футболистка избежала наказания за допинг из-за покрытия стадиона

Проведенное ADNO расследование случившегося показало, что запрещенное вещество, диметилбутиламин (DMBA), попало в организм девушки случайно через резиновую крошку (гранулят из шин), используемую в качестве синтетического покрытия на футбольном поле. Отмечается, что спортсменка сдала положительный тест на допинг после матча 22 апреля.
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не стало подавать апелляцию на результаты расследования. В результате спортсменка, имя которой не называется, смогла избежать наказания.
Ранее стал известен результат допинг-пробы украинского футболиста «Челси» Михаила Мудрика. Она оказалась положительной.