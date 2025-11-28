Войчех Шченсны: «Я побил рекорд “Барселоны” по проценту жира — люблю поесть. Левандовски однажды сказал: “Как Шченсны сделал карьеру с таким телом?”

Тренер Чеслав Михневич, который сам был вратарем, сказал: «Леви, стоять в воротах — это как играть в шахматы. Играешь руками, но на самом деле — головой». Когда мне говорят: «Войчех, иди в спортзал», я отвечаю: «Слушай, это как шахматы», — сказал Войчех Шченсны.