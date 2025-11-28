Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Хетафе
1
:
Эльче
0
Все коэффициенты
П1
1.19
X
5.80
П2
44.00
Футбол. Италия
2-й тайм
Комо
2
:
Сассуоло
0
Все коэффициенты
П1
1.02
X
25.00
П2
100.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Метц
0
:
Ренн
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
13:00
Сокол
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.04
П2
2.80
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
0
:
РБ Лейпциг
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
2
:
Шинник
1
П1
X
П2

Войчех Шченсны: «Я побил рекорд “Барселоны” по проценту жира — люблю поесть. Левандовски однажды сказал: “Как Шченсны сделал карьеру с таким телом?”

Голкипер «Барселоны» Войчех Шченсны рассказал о рекорде в клубе по количеству жира в организме.

Источник: Спортс"

«Я люблю поесть. Хоть мне и удается придерживаться лимитов по питанию, я все равно побил рекорд “Барселоны” по проценту жира.

Однажды Роберт Левандовски поддразнивал меня в раздевалке сборной Польши, когда я был в одних трусах. Он сказал: «Как Шченсны сделал карьеру с таким телом?».

Тренер Чеслав Михневич, который сам был вратарем, сказал: «Леви, стоять в воротах — это как играть в шахматы. Играешь руками, но на самом деле — головой». Когда мне говорят: «Войчех, иди в спортзал», я отвечаю: «Слушай, это как шахматы», — сказал Войчех Шченсны.