Войчех Шченсны: «Я побил рекорд “Барселоны” по проценту жира — люблю поесть. Левандовски однажды сказал: “Как Шченсны сделал карьеру с таким телом?”

«Я люблю поесть. Хоть мне и удается придерживаться лимитов по питанию, я все равно побил рекорд “Барселоны” по проценту жира.
Однажды Роберт Левандовски поддразнивал меня в раздевалке сборной Польши, когда я был в одних трусах. Он сказал: «Как Шченсны сделал карьеру с таким телом?».
Тренер Чеслав Михневич, который сам был вратарем, сказал: «Леви, стоять в воротах — это как играть в шахматы. Играешь руками, но на самом деле — головой». Когда мне говорят: «Войчех, иди в спортзал», я отвечаю: «Слушай, это как шахматы», — сказал Войчех Шченсны.