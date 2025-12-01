Хенесс про Компани: «Весь мир задавался вопросом, как “Бавария” может звать тренера, вылетевшего с “Бернли” из АПЛ. Но мы звонили Пепу, и он сказал: “Берите не задумываясь”

"Я должен отдать должное Максу Эберлю, это он представил кандидатуру Компани и договорился о его переходе.
Не стоит забывать: до этого момента он тренировал только «Бернли». Он вывел команду в высшую лигу, но в тот год, когда мы его подписали, команда снова вылетела. Весь мир задавался вопросом: как может «Бавария» приглашать такого тренера?
Но Макс внимательно все изучил, а мы с Румменигге потом позвонили Гвардиоле, за которого Венсан играл десять лет. Пеп сказал: «Берите не задумываясь». И так мы и поступили«, — сказал почетный президент “Баварии”.