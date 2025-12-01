Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
19:00
Родина
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.43
П2
4.10
Футбол. Премьер-лига
19:30
Сочи
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.05
П2
2.65
Футбол. Италия
22:45
Болонья
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.50
П2
7.43
Футбол. Испания
23:00
Райо Вальекано
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.35
П2
3.90
Футбол. Франция
завершен
Лион
3
:
Нант
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Реал
1
П1
X
П2

Анчелотти о Неймаре и ЧМ-2026: «Он должен быть готов на 100%, это касается всех. Если Винисиус будет готов на 90%, я вызову кого-то другого»

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти заявил, что вызовет Неймара на ЧМ-2026 только если он будет полностью готов к нему.

Травмы помешали лучшему бомбардиру сборной Бразилии Неймару выступать за национальную команду в течение последних двух лет, а его последнее выступление за национальную команду завершилось поражением от Уругвая в октябре 2023 года.

"Он должен быть готов на все 100%. Многие игроки очень хороши, и мне нужно выбрать тех, кто готов на все 100%. Это касается не только Неймара, это может быть и Винисиус. Если Винисиус будет готов на 90%, я вызову другого игрока, который будет готов на 100%, потому что у этой команды очень высокий уровень мастерства, особенно в атаке. У нас действительно много хороших атакующих игроков.

Я считаю его [Неймара] очень талантливым. Ему не везло с травмами. Из-за них он не мог достичь оптимальной формы", — сказал Анчелотти в интервью Esporte Record.