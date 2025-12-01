Анчелотти о Неймаре и ЧМ-2026: «Он должен быть готов на 100%, это касается всех. Если Винисиус будет готов на 90%, я вызову кого-то другого»

Травмы помешали лучшему бомбардиру сборной Бразилии Неймару выступать за национальную команду в течение последних двух лет, а его последнее выступление за национальную команду завершилось поражением от Уругвая в октябре 2023 года.
"Он должен быть готов на все 100%. Многие игроки очень хороши, и мне нужно выбрать тех, кто готов на все 100%. Это касается не только Неймара, это может быть и Винисиус. Если Винисиус будет готов на 90%, я вызову другого игрока, который будет готов на 100%, потому что у этой команды очень высокий уровень мастерства, особенно в атаке. У нас действительно много хороших атакующих игроков.
Я считаю его [Неймара] очень талантливым. Ему не везло с травмами. Из-за них он не мог достичь оптимальной формы", — сказал Анчелотти в интервью Esporte Record.