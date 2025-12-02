Слуцкий о «Балтике»: «Там тренерские игроки — как у Бердыева были футболисты, которые играли только при нем. Поэтому нужно убрать оптимизм, что они должны переходить в топ-клубы»

Так как у нас схожие требования по игровым моделям игроков, я могу взять Сауся, потому что понимаю, как это его качество можно использовать. Но если я тренер большого клуба, который делает ставку на то, что хорошие игроки должны играть, тогда я сомневаюсь, что Саусь и Максим Петров будут эффективны.