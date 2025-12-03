Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
21:00
Атлетик
:
Реал
Все коэффициенты
П1
4.46
X
4.05
П2
1.80
Футбол. Англия
22:30
Арсенал
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
1.41
X
5.18
П2
8.50
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
0
:
Эвертон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
4
:
Манчестер Сити
5
П1
X
П2

«Ман Сити» впервые с 1957 года победил в АПЛ, пропустив 4 гола

«Манчестер Сити» впервые за 68 лет выиграл матч чемпионата, в котором пропустил 4 гола.

В 14-м туре АПЛ команда Пепа Гвардиолы обыграла «Фулхэм» на выезде со счетом 5:4.

Последний раз «горожанам» удалось победить, пропустив 4 мяча, в декабре 1957 года — тогда «Манчестер Сити» обыграл «Шеффилд Уэнсдей» со счетом 5:4.