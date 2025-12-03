«Ман Сити» впервые с 1957 года победил в АПЛ, пропустив 4 гола

В 14-м туре АПЛ команда Пепа Гвардиолы обыграла «Фулхэм» на выезде со счетом 5:4.
Последний раз «горожанам» удалось победить, пропустив 4 мяча, в декабре 1957 года — тогда «Манчестер Сити» обыграл «Шеффилд Уэнсдей» со счетом 5:4.
«Манчестер Сити» впервые за 68 лет выиграл матч чемпионата, в котором пропустил 4 гола.
