Булыкин о Баринове: «При равных деньгах от “Локо” и ЦСКА он не ушел бы. Мбаппе и Месси тоже бесплатно переходили — ничего плохого, но это недоработки “Локомотива”

Экс-форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о возможном переходе капитана железнодорожников Дмитрия Баринова в ЦСКА.

Источник: Спортс"

Ранее сообщалось, что Баринов решил перейти в ЦСКА. Капитан «Локомотива», якобы, посчитал, что клуб затянул с предложением о новом контракте. Действующее соглашение футболиста рассчитано до конца июня 2026 года.

«Переход в ЦСКА это желание Баринова. Конечно, футболист в первую очередь смотрит на сумму контракта, если она превышает имеющуюся, понятное дело, ведет переговоры. Футбольная карьера — она такая, надо заработать как можно больше денег. Если бы были равные деньги от “Локо” и ЦСКА, даю 100%, никуда бы Баринов не ушел.

У армейцев больше денег и будут подъемные. Есть над чем подумать, учитывая, что он игрок сборной, лидер и капитан «Локомотива». Его трансфер должен стоить каких-то денег. А тут можно заполучить такого футболиста бесплатно, поэтому можно и другую зарплату дать.

Не знаю тонкостей и того, как шли переговоры. Понятно, такое происходит, когда затягивают переговоры с футболистами. В мире такое тоже случается. И Мбаппе, и Месси тоже бесплатно переходили в «Реал» Мадрид и «ПСЖ». Не вижу в этом ничего плохого, но в то же время это, конечно, недоработки «Локомотива», — сказал Булыкин.