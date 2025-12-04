Ричмонд
Роман Шишкин: «ВАР в РПЛ разочаровал на дистанции. Хочется смотреть футбол, а не думать над эпизодами. Ощущение, что с каждым годом ошибки учащаются»

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин поделился о работе системы ВАР в Мир РПЛ.

Источник: Спортс"

— Станислав Черчесов заявил, что с ВАР судейских ошибок не стало меньше, а раздражения от решений стало больше, и призвал отказаться от этой системы. Согласны, что в РПЛ ВАР себя не оправдывает?

— На мой взгляд, по началу неплохое введение было. Есть огромный контраст между нашим чемпионатом и Лигой чемпионов.

В еврокубках все решается очень быстро: за одну-две минуты и всё чётко-понятно. У нас почему-то это все растягивается, замедляется. И очень много ошибок, особенно последнее время. Тут далеко ходить не надо.

Недавний матч «Спартака» и ЦСКА вызвал много споров. В каждом туре у нас обсуждение и постоянное недовольство судейством. Особенно теми, кто сидит на ВАР.

Несколько раз могут посмотреть повтор, проанализировать. Когда у главного судьи есть такие помощники, которые обучаются, проводят постоянно семинары, то возникают большие вопросы к ним. Ощущение, что с каждым годом ошибки учащаются. У меня тоже к этому вопросы.

Само появление ВАР — качественное, современное. Другие чемпионаты пользуются, и нет никаких проблем, а у нас выливается в проблему. На дистанции ВАР разочаровал в РПЛ.

Хочется смотреть футбол, а не думать над эпизодами. Мне до сих пор непонятен момент в дерби «Спартака» и ЦСКА с Романом Зобниным. Сергей Карасев, лучший наш судья, в таком матче ошибся.

Понятно, что руки там по-разному трактуются. Но есть футбольная ситуация, которая перспективная. А там несколько раз все это смотрится. И таких эпизодов в РПЛ очень много.

Уверен, что уровень подготовки арбитров соответствует стандартам, но почему-то мы страдаем от этого каждый тур практически, — сказал Роман Шишкин.