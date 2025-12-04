Семин об отношении Мостового к Мусаеву: «Я тоже в сравнении с Александром не особенно хорошо играл. Мурад — большая фигура в российском футболе»

В прошлом сезоне «быки» при Мусаеве впервые в истории стали чемпионами. В текущем сезона команда лидирует в Мир РПЛ после 17 матчей.
— Правильно понимаем, что вы признаете Мурада Мусаева как большого тренера? Допустим, тот же Александр Мостовой скептически относится к нему, называя Мусаева нефутбольным человеком.
— Ну, Саша так смотрит на многие вещи.
Мусаев играл в футбол не на том уровне, на котором выступал Мостовой. Александр — это звезда. Я тоже в сравнении с ним не особенно хорошо играл.
Что касается Мусаева, то он с каждым годом прибавляет, учится, все впитывает и очень много работает.
Он прошел краснодарскую школу — до основной команды тренировал юношей, молодежку. Это громадный опыт. Так что сейчас Мусаев — большая фигура в российском футболе, — сказал Юрий Семин.