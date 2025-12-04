Ричмонд
Футбол. Англия
завершен
Лидс
3
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Сандерленд
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
2
:
Брентфорд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
3
:
Астон Вилла
4
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
0
:
Ноттингем Форест
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
0
:
Реал
3
П1
X
П2

Семин об отношении Мостового к Мусаеву: «Я тоже в сравнении с Александром не особенно хорошо играл. Мурад — большая фигура в российском футболе»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил отношение Александра Мостового к главному тренеру Краснодара Мураду Мусаеву.

Источник: Спортс"

В прошлом сезоне «быки» при Мусаеве впервые в истории стали чемпионами. В текущем сезона команда лидирует в Мир РПЛ после 17 матчей.

— Правильно понимаем, что вы признаете Мурада Мусаева как большого тренера? Допустим, тот же Александр Мостовой скептически относится к нему, называя Мусаева нефутбольным человеком.

— Ну, Саша так смотрит на многие вещи.

Мусаев играл в футбол не на том уровне, на котором выступал Мостовой. Александр — это звезда. Я тоже в сравнении с ним не особенно хорошо играл.

Что касается Мусаева, то он с каждым годом прибавляет, учится, все впитывает и очень много работает.

Он прошел краснодарскую школу — до основной команды тренировал юношей, молодежку. Это громадный опыт. Так что сейчас Мусаев — большая фигура в российском футболе, — сказал Юрий Семин.