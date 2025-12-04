Ричмонд
Мбаппе — лучший игрок ЧМ-2026 по версии The Athletic. Холанд — 2-й, Ямаль — 3-й, Беллингем — 6-й, Винисиус — 7-й, Месси — 8-й, Рафинья — 14-й, Дембеле — 20-й, Рон

The Athletic составил топ-100 лучших игроков, который сыграют на чемпионате мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Источник: Спортс"

Издание опиралось на пять критериев, в каждой из которых игрок получал оценку от одного до пяти. Затем эти баллы суммировались, и на их основании формировался итоговый рейтинг.

В расчет брались текущая форма (здесь использовались оценки от FotMob), исторические достижения, важность для своей сборной, трансферная стоимость (по данным Transfermarkt. Вес этой категории снижен наполовину, поскольку рыночная стоимость возрастных игроков по определению ниже, хотя их влияние на ЧМ не обязательно будет меньше), а также рейтинг в футбольном симуляторе FC26.

Насчет последнего пункта The Athletic пишет: «Можете относиться к этому скептически, но в разработку рейтингов игроков в таких играх вкладывается удивительно много исследований. Это вполне неплохой способ объективно оценить уровень игрока среди тех, что доступны широкой публике».

Первая двадцатка выглядит следующим образом:

1. Килиан Мбаппе (Франция, «Реал»);

2. Эрлинг Холанд (Норвегия, «Манчестер Сити»);

4. Харри Кейн (Англия, «Бавария»);

5. Педри (Испания, «Барселона»);

6. Джуд Беллингем (Англия, «Реал»);

7. Винисиус Жуниор (Бразилия, «Реал»);

8. Лионель Месси (Аргентина, «Интер Майами»);

9. Кевин де Брюйне (Бельгия, «Наполи»);

10. Джанлуиджи Доннарумма (Италия, «Манчестер Сити»);

11. Вирджил ван Дейк (Нидерланды, «Ливерпуль»);

12. Родри (Испания, «Манчестер Сити»);

13. Витинья (Португалия, «ПСЖ»);

14. Рафинья (Бразилия, «Барселона»);

15. Луис Диас (Колумбия, «Бавария»);

16. Букайо Сака (Англия, «Арсенал»);

17. Роберт Левандовски (Польша, «Барселона»);

18. Деклан Райс (Англия, «Арсенал»);

19. Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»);

20. Усман Дембеле (Франция, «ПСЖ»).

Криштиану Роналду (Португалия, «Аль-Наср») занял 25-е место, Тибо Куртуа (Бельгия, «Реал») — 26-е, Бруну Фернандеш (Португалия, «МЮ»); — 29-е, Лука Модрич (Хорватия, «Милан») — 33-е, Джамал Мусиала (Германия, «Бавария») — 34-е, Флориан Виртц (Германия, «Ливерпуль») — 46-е, Коул Палмер (Англия, «Челси») — 69-е, Абдукодир Хусанов (Узбекистан, «Манчестер Сити») — 86-е.

Полный список доступен по ссылке.