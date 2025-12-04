Месси о Гвардиоле: «Для меня он лучший тренер из всех, он уникален. Пеп меняет не только команду, но и стиль игры во всей лиге. У нас были прекрасные отношения, я многому научился»

Затем он перешел в другой клуб и продолжал побеждать. Дело не только в победах, но и в том, как играют его команды. Он добился этого в «Баварии», он добился этого в «Сити». Несмотря на то, что он не выиграл Лигу чемпионов с «Баварией», он изменил стиль игры в Германии, где привыкли к другому стилю. В Англии он сделал то же самое… Он не только меняет команду, он меняет стиль игры во всей лиге.