Лионель Месси: «Семья — это самое важное, она была со мной в трудные моменты. Когда меня критиковали, мои родные смотрели все спортивные передачи — мы все немного мазохисты»

С «Барселоной» мы выиграли все, а потом я вернулся в сборную, дела пошли не очень хорошо, люди оскорбляли меня. Они говорили, что я не чувствую форму, что я не должен больше играть. Моя семья была в Аргентине и смотрела все спортивные передачи — вы знаете, мы все немного мазохисты. Моим родителям, братьям и сестрам было очень тяжело.