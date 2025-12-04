Ричмонд
Батраков об интересе из Саудовской Аравии: «120 миллионов — космические деньги. Предложение было, но гораздо меньше. Не рассматривал его»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков высказался о предложении от клуба из Саудовской Аравии.

Источник: Спортс"

Ранее агент Вадим Шпинев заявил: «Батраков отказался от 120 млн долларов в год. Саудиты предлагали 10 млн в месяц. Но для Леши очень важно играть в футбол, не деньги правят всем».

Позднее Владимир Кузьмичев уточнил: «Шпинев оговорился — было сказано, что готовы дать порядка 10 млн в год. Сделка даже не обсуждалась из-за позиции “Локомотива”.

— Было предложение из Саудовской Аравии?

— Предложение было, но не такое, о каком все читали первый раз. 120 миллионов — космические деньги. Было, но гораздо меньше. На тот момент не рассматривал это предложение, — сказал Батраков.

