Далот разочарован ничьей с «Вест Хэмом»: «МЮ» не может так нервничать и должен гораздо больше контролировать игру, особенно на «Олд Траффорд»

Нам нужно найти выход. Возможны разные варианты, так быть не должно. 60 минут борешься за гол, а когда он случается, нужно продолжать в том же духе. К сожалению, мы не смогли удержать результат. В конечном итоге, нам нужно посмотреть на самих себя. Это больше наша вина", — сказал Далот.