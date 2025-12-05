Далот разочарован ничьей с «Вест Хэмом»: «МЮ» не может так нервничать и должен гораздо больше контролировать игру, особенно на «Олд Траффорд»

«Конечно, мы разочарованы. Мы должны гораздо больше контролировать игру, особенно на “Олд Траффорд”. Мы не можем так нервничать. Мы немного небрежно владели мячом. Конечно, разочарованы ничьей, ведь игра была в наших руках.
Нам нужно найти выход. Возможны разные варианты, так быть не должно. 60 минут борешься за гол, а когда он случается, нужно продолжать в том же духе. К сожалению, мы не смогли удержать результат. В конечном итоге, нам нужно посмотреть на самих себя. Это больше наша вина", — сказал Далот.