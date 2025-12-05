Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ахмат
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.95
П2
4.50
Футбол. Франция
21:00
Брест
:
Монако
Все коэффициенты
П1
3.18
X
3.93
П2
2.15
Футбол. Германия
22:30
Майнц
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
2.48
X
3.55
П2
2.80
Футбол. Испания
23:00
Овьедо
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
2.76
X
3.09
П2
2.86
Футбол. Франция
23:00
Лилль
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
2.48
X
3.66
П2
2.81
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
1
:
Вест Хэм
1
П1
X
П2

Далот разочарован ничьей с «Вест Хэмом»: «МЮ» не может так нервничать и должен гораздо больше контролировать игру, особенно на «Олд Траффорд»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот оценил ничью с «Вест Хэмом» (1:1) в АПЛ.

Источник: Спортс"

«Конечно, мы разочарованы. Мы должны гораздо больше контролировать игру, особенно на “Олд Траффорд”. Мы не можем так нервничать. Мы немного небрежно владели мячом. Конечно, разочарованы ничьей, ведь игра была в наших руках.

Нам нужно найти выход. Возможны разные варианты, так быть не должно. 60 минут борешься за гол, а когда он случается, нужно продолжать в том же духе. К сожалению, мы не смогли удержать результат. В конечном итоге, нам нужно посмотреть на самих себя. Это больше наша вина", — сказал Далот.