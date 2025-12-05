«Ямаль — один из лучших футболистов в мире. Но у Месси 20-летняя карьера — он, как и Роналду, никогда не останавливался» Пеллегрини о Ламине

"Ламин Ямаль — один из лучших футболистов в мире, безусловно. Он доказывает это матч за матчем.
Но любое сравнение с Лионелем Месси будет иметь негативный оттенок. Нельзя сравнивать одного с другим.
У Месси 20-летняя карьера. И его огромное достижение, как и у Криштиану Роналду, заключается в том, что он никогда не останавливался.
Ламин только начинает. У него есть талант, и он должен продолжать совершенствоваться. Когда он завершит, тогда мы сможем их сравнить", — сказал Мануэль Пеллегрини.
В этом сезоне Ямаль забил 5 голов и сделал 7 передач в 11 матчах Ла Лиги.